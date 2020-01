iOS 13.3.1 bêta 2 est disponible pour les développeurs (+ tvOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 et macOS 10.15.3)

Il y a 51 min (Màj il y a 45 min)

Julien Russo

Réagir

Première bêta de l'année ! Apple vient de mettre en ligne la bêta (build 17D5044a) réservée bien évidemment aux développeurs iOS qui devront la tester et faire remonter les bugs à Apple avant la sortie officielle.

Principalement des correctifs

Dans cette nouvelle bêta on ne retrouve pas de nouveauté, mais essentiellement des correctifs et améliorations. Il y a par exemple le blocage du contournement des limites de communication au niveau du Temps d'écran. Des utilisateurs avaient trouvé comment contourner la restriction mise en place par les parents !

D'autres détails sur cette mise à jour devraient arriver dans les prochaines heures.

Il n'y a pour l'instant aucune date sur la disponibilité de la version finale d'iOS 13.3.1, mais il y a des chances qu'elle arrive maximum début février.



Si vous avez les droits pour installer la bêta, rendez-vous dans vos Réglages -> Général et Mise à jour logicielle et vous apercevrez la mise à jour vous attendre patiemment.

Les autres bêta disponible...

Vous trouverez aussi une nouvelle bêta de tvOS, watchOS et macOS.

Ce sont également des correctifs et améliorations, si on détecte des nouveautés on mettra à jour cet article dans les prochaines minutes.