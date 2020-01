Mac Pro : le format rack disponible à partir de 7 199€

Hier à 21:40 (Màj hier à 21:49)

Guillaume Gabriel

Juste avant les fêtes de fin d'année en 2019, Apple a lancé sa nouvelle machine de guerre, la résurrection de l'excellent Mac Pro ! Seulement, et contrairement à ce qu'on a pu voir lors du keynote, il n'y avait que la version "tour" qui était disponible à la vente, jusqu'à aujourd'hui...



Car oui, la Pomme vient de rendre disponible son ordinateur dans une version rack, à partir de 7 199€. C'est plus cher que la première version standard du Mac Pro 2019, puisque cette dernière démarrait à 6 499€.



À ce prix-là, vous aurez le droit à une belle configuration : processeur Xeon 8 cœurs, 32 Go de RAM, Radeon Pro 580X, 256 Go de stockage.

Apple lance son Mac Pro en format rack

La machine de guerre est accompagnée d'une Magic Mouse 2 et du fameux Magic Keyboard avec les touches noires, ainsi que le cordon d'alimentation (et heureusement).



Pour les plus gourmands et les plus fous, il est possible de booster son ordinateur et de bénéficier des rails de montage, avec une facture pouvant s'élever à 64 079 €. On se retrouve ainsi avec un processeur Xeon W 28 cœurs, 1,5 To de RAM, deux cartes Radeon Pro Vega II Duo, 8 To de stockage SSD...



Alors, parmi vous, quelqu'un va craquer ? Si jamais vous voulez passer à la caisse, c'est par ici !