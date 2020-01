Transformez vos AirPods Pro en hand spinner

Il y a 5 heures

William Teixeira

4

Vous souvenez-vous de l’époque Hand Spiner ? C’était la folie, quelque soit l’âge, tout le monde en avait un ! Cette tendance n’est pas encore terminée, au point que certains accessoiristes misent toujours sur le Hand Spiner pour attirer l’attention des consommateurs. Comme l’an dernier pour les Airpods, ZenPod propose une version pour Airpods Pro.

Faites tourner vos AirPods Pro !

On ne sait pas si cet accessoire est vraiment bénéfique pour les AirPods, mais une chose est sûre c’est que c’est divertissant.

Le fabricant ZenPod propose un boîtier de recharge en cuir avec deux couleurs (noir et marron). L’étui a été désigné par Air Vinyl Design, la partie tournante est en aluminium anodisé et vous aurez le choix entre l’argent et le noir.



ZenPod a mis en ligne une vidéo qui donne très... envie d’en avoir un ! Que vous soyez au travail, dans les transports ou chez vous, ZenPod assure que ce moyen considéré comme anti stress vous permettra de vous détendre.

Cet accessoire pour votre boîtier de recharge est commercialisé au tarif de 24,99$, ajoutez 10$ pour les frais de port pour les expéditions vers la France métropolitaine.



