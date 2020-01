Apple aurait racheté la société Xnor.ai pour 200 millions

Il y a 19 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple vient de faire une nouvelle emplette avec la startup Xnor.ai. Comme son extension l'indique, Il s’agit d’une société américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle. Sa particularité est que tout s'effectue sur l'appareil hôte directement, et non pas sur le cloud. C'est Geekwire qui a eu vent de l'information via des sources proches du dossier, avec notamment un montant de 200 millions de dollars pour le rachat.

Xnor.ai : de l'IA en local pour améliorer les capacités de l'iPhone

Cette acquisition fait écho à l’achat de grande envergure par Apple de la startup de Seattle AI Turi en 2016. Sous couvert d'anonymat, les sources ont déclaré qu'Apple avait payé un montant similaire à ce qui avait été payé pour Turi, soit 200 millions de dollars.



Apple et Xnor.ai n'ont pas voulu répondre aux commentaires mais le bureau de Xnor dans le quartier Fremont de Seattle était en plein déménagement ce matin.



L'arrangement suggère que les outils de reconnaissance d'image issus de l'IA de Xnor pourraient bien devenir des fonctionnalités standard dans les futurs iPhones et webcams.



L'acquisition de Xnor.ai marque une grande victoire pour le Allen Institute for Artificial Intelligence, ou AI2, créé par le défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, pour stimuler la recherche sur l'IA. Il s'agissait de la deuxième entreprise de l'incubateur AI2, après Kitt.ai, qui a été acquise par le moteur de recherche chinois Baidu en 2017.



L'accord est également une grande victoire pour les premiers investisseurs de la startup, notamment le Madrona Venture Group et l’Université de Washington.



Le talent de la startup de trois ans réside dans l'IA embarquée - des outils d'apprentissage automatique et de reconnaissance d'image qui peuvent être exécutés sur des appareils à faible consommation d'énergie plutôt que de s'appuyer sur le cloud. La firme avait levé 2,6 puis 12 millions de dollars depuis sa création et compterait environ 70 salariés.

Xnor.ai s'est récemment classé n °44 sur la liste Forbes des sociétés d'IA les plus prometteuses d'Amérique en 2019, notamment grâce au développement d'une puce AI autonome capable de fonctionner pendant des années sur l'énergie solaire ou une batterie de la taille d'une pièce de monnaie.



Cette vision rejoint celle d’Apple qui préfère miser sur une intelligence artificielle locale au niveau de ses iPhone. Par exemple, l’iPhone analyse localement les photos prises par l’utilisateur pour détecter ce qui s’y trouve (voiture, paysage, personne, etc), là où Google Photo envoie tout sur les serveurs de Google par exemple. L’analyse locale renforce le respect de la vie privée.



Pour conforter ses propos, Geekwire explique que le site est réduit à une simple page et le compte Twitter n'est plus alimenté depuis octobre 2019.