iOS 13 : la majorité des utilisateurs désactivent la géolocalisation permanente

C'est que nous apprend l'étude de DigiDay . Plus de trois quarts ( 80% ) des utilisateurs de l'application Location Sciences ont désactivé la localisation en arrière-plan durant les six semaines qui ont suivi la sortie d' iOS 13 . Une version du système qui laisse un goût amer à Location Sciences, ainsi qu'à de nombreuses apps qui se basaient sur votre position pour vous proposer du contenu en rapport (comme de la pub).

Apple ne se fait pas que des amis dans l'industrie de la publicité. Après avoir bloqué les cookies inter-sites et autres traqueurs sur iOS et macOS, la firme a voulu encadrer la collecte de données de localisation par les applications. Alors qu'un Google Maps ou Waze doit forcément vous suivre pour vous guider, d'autres services n'ont, à priori, pas ce besoin.

