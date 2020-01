Les résultats du 1er trimestre 2020 d'Apple annoncés le 28 janvier

Julien Russo

C'est le rendez-vous le plus important pour les investisseurs, les résultats financiers ! Pour le premier trimestre 2020, Apple a annoncé dévoiler ses chiffres le mardi 28 janvier. Le rapport financier devrait être publié dans la soirée (heure française) et devrait suivre de la traditionnelle conférence téléphonique avec Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri qui aborderont les questions des analystes sur le terrain.

Les résultats du 29 septembre au 28 décembre 2019

Cela peut surprendre certain étant donné que l'année ne fait que commencer, mais en réalité l'annonce du premier trimestre de 2020 concerne les résultats financiers d'Apple sur la période du 29 septembre au 28 décembre.

Justement, c'est l'annonce la plus importante de l'année puisque cela prend en compte trois événements particulièrement :

La sortie des nouveaux iPhone 11

Le Black Friday

Noël

D'après les prévisions d'Apple communiqué l'année dernière à ses investisseurs, la firme californienne s'attend à un chiffre d'affaires entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars.

Lors du premier trimestre de 2019, Apple avait déclaré 84,3 milliards de dollars, quand au premier trimestre de 2018 elle avait déclaré 88 milliards.

Cette annonce permettra d'avoir un aperçu sur les ventes du nouvel iPhone, mais également du nouveau MacBook Pro 16 pouces.

La catégorie qui devrait être en forte croissance devrait être celle des services, puisqu'un petit nouveau est arrivé, il s'agit d'Apple TV+.



