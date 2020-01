Samsung Galaxy 20 Ultra : la fiche technique en fuite

Décidément, j'ai l'impression que Samsung présente un smartphone par mois au minimum... Le 11 février prochain est une date très attendue par les amateurs du constructeur, puisqu'elle marquera la présentation des nouveaux smartphones haut de gamme du coréen.



Parmi eux, on retrouve un certain Galaxy 20 Ultra qui semble fort prometteur : car oui, sa fiche technique semble avoir fait un petit saut sur Internet, quelques jours avant l'heure.

En effet, Samsung va bientôt lever le voile sur son nouveau Galaxy 20 Ultra qui a déjà tout d'un grand, selon une fuite relayée via le compte Twitter @MaxWinebach :

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.



It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.



108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.



5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.