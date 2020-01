Spotify lance des playlists pour vos animaux de compagnie

S'il souhaite se démarquer de la concurrence, Spotify vient certainement de réussir son coup : les développeurs proposent un nouveau site pour nos meilleurs amis, les animaux. Ainsi, en vous rendant à cette adresse , il sera possible de créer une playlist pour calmer votre chien, chat, iguane, hamster ou oiseau ! Choisissez l'animal souhaité, puis optez pour une liste musicale "énergétique" ou "calme" selon votre humeur (et le sien). Une fois que tout est prêt, Spotify sélectionnera les morceaux pour votre petit protégé, en s'aidant de vos préférences. Coup de génie ou ridicule ?

Du nouveau du côté de Spotify (v8.5.40, 105 Mo, iOS 11.0), et pas n'importe quelle nouveauté puisque pour une fois, le célèbre outil de streaming musical ne pense pas à vous... Car oui, les développeurs proposent depuis aujourd'hui des playlists, mais pas pour n'importe qui : ces dernières sont à destination de vos animaux de compagnie !

