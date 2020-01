Tinder et d'autres apps de rencontre revendraient des données

Encore un nouveau scandale à venir ? C'est peut-être ce qui nous attend dans les prochaines semaines... On apprend que certaines applications de rencontre, dont la plus célèbre Tinder, revendraient les données de ses utilisateurs.



Le Conseil norvégien des consommateurs, qui se nomme Forbrukerrådet, explique la malhonnêteté de ces grandes écuries au travers d'un article.

Si vous avez cherché à vous réchauffer cet hiver en trouvant votre binôme, vous avez certainement dû utiliser une application comme Tinder, Happn ou même Grindr.



Il se pourrait, pour le coup, que vos données ont, depuis, été revendues par l'une de ses applications : c'est le cas de Grindr, qui n'est autre que "le plus grand réseau mondial de rencontres pour les personnes gays, bi, trans et queer".



Ces derniers partagent l'âge, le sexe, l'adresse IP ou encore la localisation pour aider au câblage publicitaire, en révélant par ricochet les diverses orientations sexuelles de ses utilisateurs...

À chaque fois que vous ouvrez une application comme Grindr, des acteurs publicitaires reçoivent vos données GPS, les identifiants de l’appareil et même le fait que vous utilisez une application de rencontre gay. C’est une violation insensée des droits européens de confidentialité des usagers.

Tinder, qui est certainement l'application la plus populaire du domaine, partage les données avec au moins 45 sociétés appartenant à Match Group...

20 mois après l’entrée en vigueur du RGPD, les consommateurs sont toujours amplement suivis et font l’objet d’un profilage en ligne, et n’ont aucun moyen de savoir quelles entités traitent leurs données et comment les arrêter.