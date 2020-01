CloudApp : une application disponible pour iOS

Guillaume Gabriel

Les plus anciens d'entre vous se rappellent peut-être du service CloudApp (v1.3.2, 59 Mo, iOS 12.0), permettant alors à l'époque de stocker et de partager des fichiers, avant de finalement se raviser et se concentrer sur la capture de vidéos et de screenshots, ainsi que leur modification.



L'outil a fait son petit bonhomme de chemin, rencontrant un certain succès auprès des utilisateurs, mais... une chose est restée incompréhensible : l'absence d'une application iOS officielle.



Bien sûr, des clients étaient disponibles, mais sans être réellement efficace... La belle nouvelle, c'est que les choses changent (un peu tardivement) puisque l'App Store héberge désormais CloudApp.



CloudApp lance enfin son application sur l'App Store

Alors, quel est le but de CloudApp ? Tout simplement simplifier le partage de fichiers, et plus particulièrement les images et les captures d'écran. Ainsi, un add-on pouvait être ajouté aux différents navigateurs, une application était disponible sur macOS, Windows et Linux, et depuis peu, une application officielle iOS !



Le plus surprenant, c'est que l'app en question existe déjà depuis plusieurs années, s'affichant comme étant un client du service. Seulement, il semble qu'un rachat ou qu'un partenariat est changé la donne, puisque l'application s'affiche désormais sous la bannière officielle des développeurs.



Elle permet ainsi de consulter sa bibliothèque, ses favoris, mais surtout de créer de nouvelles images pour pouvoir les partager. Reste désormais à voir ce qu'elle va donner face à la concurrence, qui a déjà un train d'avance...

