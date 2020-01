Les français passent trop de temps sur leur smartphone au quotidien

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Cela fait maintenant plus de 10 ans que les smartphones se sont intégrés dans notre vie de tous les jours d'une rapidité hallucinante. Au point où quand on l'oublie le matin en partant au travail, on ne peut pas s'empêcher de faire demi-tour quitte à arriver en retard ! Une étude d'App Annie (plateforme de données et d'analyse du marché mobile) a dévoilé en moyenne combien de temps un français passe sur son téléphone par jour. Le résultat fait peur !

En moyenne on l’utilise pendant 2 heures par jour

Que ça soit les réseaux sociaux, les jeux, les applications de streaming... Les contenus sont nombreux pour faire en sorte qu'on reste plusieurs heures les yeux rivés sur notre smartphone.

L'étude du cabinet américain s'est donc intéressé sur le nombre d'heures que reste un français à utiliser son smartphone. Ce qui est ressorti des statistiques c'est 2,3 heures par jour. Chaque année, cette moyenne augmente en partie avec la nouvelle génération, qui peut passer jusqu'à 4 heures dans une même journée.

Comme vous pouvez le constater, une comparaison simple et rapide peut se voir très facilement entre 2016 et 2019.

Le cabinet App Annie s'est aussi intéressé aux applications où les français passent le plus de temps. Les réseaux sociaux sont chaque année à plus de 50%, les jeux eux restent stables (à voir en 2020 avec une année complète d'Apple Arcade), les plateformes de streaming (du style YouTube, TikTok, Netflix...) eux évoluent, mais restent aux alentours des 20%.



Sans grande surprise, pour la tranche d'âge qui est le plus équipé ce sont les 8-23 ans qui ont à 98% un smartphone ! On peut aussi remarquer que les jeunes ont des smartphones de plus en plus tôt.



Source