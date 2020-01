Galaxy Z Flip : le nouveau téléphone pliable se montre en concept

En février prochain, et plus particulièrement le 11, le géant coréen Samsung va faire la présentation de ses nouveaux téléphones haut de gamme.



Parmi eux, un OVNI devrait s'inviter puisque le nom de Galaxy Z Flip ne cesse d'être évoqué... Celui-ci devrait prendre la forme du second smartphone pliable de la marque, sans que l'on en sache plus sur ses composants internes.



Seulement, des premières fuites ont eu lieu, et le site web LetsGoDigital s'en sont servis pour créer des premières photos concept de l'appareil.

Un concept du Galaxy Z Flip se montre sur le net

Outre le nouveau Galaxy S11 qui sera présenté pendant le populaire évènement #Unpacked, un petit nouveau pourrait pointer le bout de son nez. En effet, le coréen pourrait choisir cette date pour dévoiler son second smartphone pliable : le Galaxy Z Flip.



La petite particularité, c'est qu'il devrait, comme Motorola, faire appel à l'ancienne mode du clapet, nouvelle génération donc. Nos confrères de chez LetsGoDigital ont donc récolté les informations autour du téléphone pour dévoiler un concept plus vrai que nature de ce que pourrait être le futur smartphone.



Bien sûr, le résultat pourrait être totalement différent dans sa version finale, mais tout correspond avec les rumeurs des dernières semaines.

