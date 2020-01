La NBA s'associe avec Apple Music pour créer un accord exclusif

Chez Spotify on créer des playlists pour les animaux de compagnies, chez Apple Music on voit les choses en plus grand. On vient d'apprendre ce soir que la firme californienne a signé un accord d'exclusivité avec la National Basketball Association (NBA).

Une playlist qui sera mise à jour une fois par semaine

La NBA a fait le bon choix !

Désirant trouver une plateforme de streaming pour créer sa propre playlist qu'elle mettra en avant sur son site internet et sur ses réseaux sociaux, le choix a vite été trouvé, puisque c'est Apple Music qui a été sélectionné.



La playlist s'appellera "Base:Line" et va mettre principalement en avant des artistes inconnus, mais prometteurs. Sur la thématique du Hip-Hop américain, une maison de disques indépendante a été choisie par la NBA pour faire tourner les titres. Chaque semaine, les utilisateurs d'Apple Music pourront donc découvrir de nouveaux artistes à travers cette nouvelle playlist qui comportera 40 morceaux.

C'est Eddy Cue qui aurait été impliqué chez Apple pour cet accord, ce n'est pas surprenant, car il est reconnu pour être un grand fan de basket. La négociation de la playlist aurait duré plusieurs jours, mais au final un accord a été trouvé. Cela va permettre d'amplifier l'attractivité autour du service de streaming d'Apple et attirer les amateurs de Hip-Hop qui sont très nombreux aux États-Unis !



Ce partenariat rappelle celui de la NBA et Beats by Dre il y a déjà plusieurs années.



