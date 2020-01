La demande de chargeur unique de l'UE ne viserait pas Apple

Il y a un peu moins d'une semaine, on vous avait partagé un débat entre députés européen qui avait fait grand bruit. En effet, une demande de chargeur unique pour les smartphones a été réclamée (une nouvelle fois). À l'heure actuelle les deux principales connectiques sur le marché sont l'USB-C et le Lightning.

La Commission européenne ne sous-entendait pas un changement chez Apple

C'est dans un récent rapport du média The Verge qu'on apprend que les récentes déclarations de la Commission européenne ne visaient pas Apple, comme l'ont compris des millions de personnes et même Apple.

Sur le marché, l'USB-C domine chez quasiment tous les fabricants de smartphones et le seul constructeur qui possède le port Lightning c'est Apple !

Le lien avec les déclarations de l'UE était pourtant flagrant.



Le média américain a assuré : "Vous avez peut-être lu les gros titres aujourd'hui sur la façon dont l'UE cherche à forcer Apple à se débarrasser du câble Lightning. Ce n'est pas vraiment vrai."



Cela fait depuis longtemps de la Commission européenne essaie d'obtenir un chargeur unique chez tous les fabricants de smartphones, ce qui simplifierait la vie des utilisateurs et permettrait surtout de fortement réduire les déchets électroniques.



Ce qu'il faut savoir c'est que lors du débat du "chargeur unique" les députés européens n'ont pas du tout abordé le sujet du "Lightning" sur les produits Apple. Ce sont en réalité les médias qui ont immédiatement ciblé Apple qui a une connectique différente de la majorité des autres fabricants.

De son côté, Apple semble maintenir sa position de vouloir conserver le port Lightning (même sur l'iPad Pro et le MacBook Pro sont passé de l'autre côté).

En réalité, ce qui dérange surtout la firme californienne c'est qu'actuellement il y a plus d'un milliard de produits Apple en circulation... avec un port Lightning !

Avec le temps, les accessoiristes se sont tous adaptés pour proposer des casques, des écouteurs, des stations d'accueil, des coques batteries... compatibles uniquement avec un port Lightning.

Un désagrément gigantesque pour les utilisateurs du monde entier, qui en plus se séparerait tous de leur câble Lightning pour passer à l'USB-C, cela irait à l'encontre de la volonté de l'UE sur les déchets électroniques, puisque cela créerait un volume de déchets sans précédent.



Alors bien évidemment il y a le bon vieil adaptateur comme pour la prise jack quand elle avait disparu. Mais Apple veut éviter cela.

De plus, la firme de Cupertino ne cesse d'affirmer que s'il elle était dans l'obligation de se conformer à une connectique, cela serait synonyme d'un gel d'innovation.



On ne sait pas comment le chargeur unique pourrait arriver un jour étant donné que l'abandon du Lighting est impossible dans l'esprit d'Apple et qu'on voit mal la concurrence se lancer dans le port Lightning.



