Instagram : Le bouton d'accès rapide à IGTV ne reviendra pas

Il y a 5 heures

Julien Russo

Depuis la création d'IGTV, Facebook a toujours eu du mal à faire adopter cette nouvelle fonctionnalité de vidéos plus longues à ses utilisateurs Instagram. À un moment, le réseau social avait pris la décision d'ajouter un accès rapide à IGTV en haut à droite (à côté des messages directs), croyant que cela allait inciter les utilisateurs à appuyer dessus, au final le résultat n'a pas été celui souhaité.

Vous ne verrez plus le logo IGTV

C'est terminé pour le logo coloré IGTV sur l'application Instagram. D'après les informations de TechCrunch, Facebook aurait tiré un trait sur cette méthode pour attirer les utilisateurs d'instagram sur son service de vidéos. Les résultats ont été décevants, il y avait trop peu de personnes qui appuyaient dessus pour accéder à IGTV.



En effet, la majorité des visites sur ce service proviennent de l'intégration des vidéos dans "Explore'" sur Instagram. Les utilisateurs ont tendance à plus accéder à IGTV grâce aux vidéos qui se mélangent avec les contenus classiques des comptes.

TechCrunch a réussi à obtenir une déclaration officielle d'un porte-parole de Facebook : "Comme nous avons continué à travailler pour faciliter la création et la découverte du contenu IGTV, nous avons appris que la plupart des gens trouvent le contenu IGTV par le biais des aperçus dans le flux, la chaîne IGTV dans l'onglet Explore, les profils des créateurs et l'application autonome. Très peu de personnes cliquent sur l'icône IGTV en haut à droite de l'écran d'accueil de l'application Instagram".



Les attentions de Facebook ne sont pas de rendre compliquer l'utilisation d'Instagram, surtout pour les nouveaux utilisateurs qui viennent d'ouvrir leurs comptes, mais plutôt de proposer une expérience simple, pratiques et agréables.

L'application IGTV , un échec

À son démarrage, certaines personnes chez Facebook voyaient un véritable concurrent à YouTube. Le réseau social pensait profiter des plus d'un milliard d'utilisateurs Instagram pour faire d'IGTV un énorme succès. Cependant, les chiffes sont plutôt désespérants. Dans le monde entier, depuis son lancement (il y a 18 mois) l'application IGTV disponible sur iOS et Android n'a été téléchargée que seulement 7 millions de fois.



Si on compare avec TikTok, l'application a réalisé 1,15 milliard de téléchargements sur la même période.



