Un commissariat américain propose des places de parking réservées pour les ventes en ligne

Il y a 40 min

Julien Russo

En France comme partout ailleurs il est devenu difficile de tomber sur des acheteurs sérieux quand vous vendez un bien sur un site de petites annonces. Les objets high-tech sont de plus en plus visés par des personnes malintentionnées qui préparent un véritable guet-apens peu avant votre arrivée. La police d'un état de Washington a décidé d'intervenir et a pris une initiative un peu surprenante !

Des places de parking réservées aux achats d'occasions sur internet

Vendre sur internet son dernier iPhone, sa guitare, sa paire de Nike, un sac à main... est toujours risqué, puisque le principe est de retrouver quelqu'un qu'on ne connait pas à l'extérieur de chez soi.

Alors bien évidemment il y a la technique de se retrouver dans un lieu public ou d'y aller avec un ami, mais une agression peut toujours arriver, même quand on pense être en sécurité. Ce phénomène devient malheureusement de plus en plus fréquent, étant donné que les sites et les applications de petites annonces de produits d'occasions explosent en raison des prix bien plus abordables que le neuf.



Depuis plusieurs mois, la Kennewick Police Station (dans l'état de Washington) avait constaté une croissance des dépôts de plaintes d'agressions lors des transactions de ventes en ligne. Elle se sentait même impuissante face à cette nouvelle tendance qui prenait une grosse ampleur dans l'état.



Les policiers ont donc organisé des réunions pour trouver une solution.

Interdire les transactions de ce type ? Augmenter les rondes de policiers dans la ville ? Tout cela n'aurait pas été efficace.



Du coup est venue l'idée de pousser les acheteurs et les vendeurs à se retrouver devant... le commissariat !

Les policiers ont donc organisé avec le site OfferUp (qui a offert le panneau), des places de parking spécialement réservées aux transactions de ventes en ligne. Toutes personnes qui le désirent peuvent exiger à son acheteur ou à son vendeur de le retrouver à cet endroit devant le commissariat. Ouvert en permanence et avec des caméras installées sur le bâtiment, il est clairement impossible qu'une personne malveillante commette une agression.



Cette technique permet de réaliser ses ventes en toute tranquillité et de retrouver des acheteurs/vendeurs sérieux. Puisque vous vous doutez bien qu'une personne qui vient pour commettre un délit se désistera à la dernière minute si vous lui proposez de la retrouver devant un commissariat.



Dans un post Facebook, les policiers (fiers de leur idée) ont écrit : "Bien que ces sites Internet offrent une excellente occasion d’acheter ou de vendre des produits d’occasion, nous aimerions rappeler aux gens que vous ne connaissez généralement pas les personnes à l’autre bout de la transaction et que vous ne connaissez probablement pas leurs véritables intentions. Pour ces raisons, nous avons réservé des places de stationnement devant le service de police de Kennewick pour que les gens se retrouvent afin de conclure ces transactions de façon plus sécuritaire. Ces places de stationnement sont à la vue du public et sont enregistrées par nos caméras de sécurité."



C'est du génie !

L'initiative a été applaudie sur Facebook avec plusieurs commentaires du type :



"C'est pour ça que nous aimons les KPD et d'autres organismes d'application de la loi. Merci ! Vous protégez vraiment la communauté !!"



"C'est génial. J'espère que d'autres commissariats feront la même chose !"



