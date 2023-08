Le régulateur américain demande un éclaircissement sur certaines règles de l’App Store

Depuis toujours, l’App Store possède des règles strictes sur chaque thématique, toutefois il existe quelques règles imprécises ou absentes. Le régulateur américain vient de demander à Apple d’éclaircir les règles de l’App Store à propos de la cryptomonnaie et les NFT.

Apple doit apporter plus de précision

Des membres influents du Congrès américain ont récemment demandé à Apple d'éclaircir certaines règles de l'App Store, mettant en lumière les inquiétudes concernant l'impact de ces règles sur la blockchain et les Non-Fungible Tokens (NFT). Les préoccupations liées à la réglementation de l'App Store d'Apple, qui dirige la manière dont les applications fonctionnent, se sont intensifiées, notamment en ce qui concerne les technologies émergentes controversées.



Le 28 juillet, une requête adressée à Tim Cook, demandait des éclaircissements sur les aspects relatifs à la blockchain et aux NFT présents sur l'App Store. Cette lettre a été rédigée par Gus Bilirakis, républicain, et Jan Schakowsky, démocrate, qui siègent tous deux au sous-comité de l'innovation, des données et du commerce.

Ces législateurs expriment leurs inquiétudes concernant les politiques de l'App Store et leur impact possible sur la position dominante des États-Unis en matière de technologies émergentes. Ils critiquent Apple pour avoir profité de sa position de leader sur le marché afin d'augmenter ses bénéfices tout en instaurant des règles susceptibles de réduire la concurrence et de freiner l'innovation.



La lettre met en évidence la façon dont Apple semble avoir utilisé les directives de l'App Store pour minimiser la valeur des applications liées à la blockchain et aux NFT. Ils citent l'exemple de Coinbase, qui aurait été contrainte de supprimer les fonctionnalités de transfert NFT de son application iOS suite à une pression impressionnante d'Apple. Pour se conformer aux règles d'Apple en matière de NFT, les entreprises se voient souvent contraintes de lancer des versions "allégées" de leurs applications sur le marché américain.



La lettre pose à Tim Cook un total de 21 questions sur divers sujets, comme le "sideloading", les politiques d'admission de l'App Store, les audits d'applications effectués par Apple, la gestion des infractions, l'utilisation de l'enclave sécurisée pour les applications blockchain et l'existence d'un processus "App Review Fast Track" pour Baidu.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple est confrontée aux législateurs américains sur la question des applications de cryptomonnaie. Il sera intéressant de suivre les développements futurs dans ce domaine pour comprendre comment les régulateurs et les géants de la technologie trouveront un équilibre entre innovation, concurrence et sécurité.



