Des capteurs photos plus gros sur l’iPhone 12 Pro Max

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Medhi Naitmazi

Voici la première information de la semaine à propos des futurs iPhone 12 de la rentrée prochaine. Alors que nous en savons déjà beaucoup, nos confrères japonais de Macotakara dévoilent notamment quelques détails sur le modèle le plus grand et le plus cher, à savoir l’iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone de 6,7 pouces serait plus fin et avec des capteurs photos plus gros

Étrangement, l’information ne concerne que le plus grand des iPhone 2020, l’iPhone 12 Pro Max et son écran de 6,7 pouces. Le prochain smartphone haut de gamme d’Apple serait ainsi équipé de capteurs photo plus gros que les iPhone 11 Pro actuels, sachant que les deux tailles de téléphone « Pro » partagent actuellement les mêmes objectifs. La firme voudrait donc différencier un peu plus ses téléphones cette année.



Outre la partie photo, Macotakara explique qu’Apple a réussi à affiner son iPhone 12 avec une épaisseur qui passerait de 8,1 mm à 7,4. Une belle évolution qui permettrait de tenir plus facilement l’appareil. Par contre, sa hauteur serait légèrement supérieure. Nos confrères glissent un mot sur le plus petit iPhone 12, le modèle 5,4 pouces qui aurait une taille comprise entre l’iPhone SE et l’iPhone 8. Logique.

Quatre iPhone 12

Enfin, toujours sur les nouveaux iPhone 5G de la rentrée, la source indique bien qu’il y aura quatre iPhone 12 (5,4 pouces, 6,1 pouces x2 et 6,7 pouces). Comme ce qu’affirmait Kuo, tous seraient équipés de dalles OLED avec Face ID. Mais elle ne précise pas si l’encoche sera réduite ou supprimée. Par contre, les iPhone 12 garderaient deux capteurs quand les iPhone 12 Pro auraient bien trois capteurs plus un ToF - temps de vol.



Lire : les nouveautés attendues sur l’iPhone 12.

Voilà donc une confirmation de ce qu’on savait déjà en grande partie, même si nos confrères terminent en expliquant qu’Apple conservait le même design que l’iPhone 11 Pro. Cela nous paraît impossible, étant donné les nombreuses informations concernant les nouveaux iPhone 2020 qui adopteront le design de l’iPhone 4 revisité depuis par l’iPad Pro 2018.