Samsung s’apprête à lancer une copie de AirDrop

Il y a 37 min

Julien Russo

L’information provient des développeurs XDA, Samsung serait en ce moment en train de finaliser sa solution très similaire à AirDrop. Il s’agit de la fonction de partage de fichiers entre appareils iOS, iPadOS et macOS.



Une sortie le mois prochain pour Quick Share

Le géant sud-coréen veut proposer la même fonctionnalité que propose Apple avec ses appareils depuis plusieurs années. Samsung va donc lancer à partir du mois prochain « Quick Share » qui consistera à transférer des photos, vidéos, notes, contacts... via le WiFi et/ou le Bluetooth des smartphones Samsung.



Comme chez Apple, les utilisateurs auront le choix de désactiver, de choisir les contacts seulement ou de s’ouvrir à tout le monde pour accepter les envois de fichiers.

Quick Share devrait fonctionner uniquement dans l’écosystème Samsung. Il deviendra donc possible de s’échanger des fichiers via ce système entre deux smartphones Galaxy ou entre un smartphone et une tablette Galaxy.



Alors oui, Samsung copie cette fonctionnalité phare d’iOS, mais y ajoute quelque chose qui fait toute la différence. Après tout, copier c’est bien, mais copier en faisant mieux, c’est quand même plus satisfaisant !



Quick Share devrait avoir une mémoire cloud. Si Samsung a eu cette idée, c’est pour permettre aux utilisateurs de ses produits de transférer des données vers des appareils domestiques SmartThings.

Le géant sud-coréen aurait déjà fixé une limite quotidienne de 2 Go de données envoyés toutes les 24h.



Du côté des concurrents, l’AirDrop d’Apple a aussi créé des convoitises, puisque Xiaomi, Oppo et Vivo travaillent en ce moment à la même fonctionnalité. Si cela prend du temps, c’est qu’il faut être vigilant à ne pas utiliser les mêmes chemins et les mêmes modes de fonctionnement qu’AirDrop au risque de violer le brevet déposé par Apple.



Le lancement de Quick Share devrait être annoncé en même temps que le Galaxy S20.

