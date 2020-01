Tesla : le Model 3 a eu le droit à 124 mises à jour depuis 2017

Si vous suivez l'actualité des voitures autonomes, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des pionniers en la matière n'est autre que Tesla, qui a déjà lancé plusieurs modèles.



Pour offrir les dernières technologies et corriger les petits problèmes, les constructeurs du milieu ont besoin de faire des mises à jour logicielles qu'ils proposent à leurs clients.



Parmi les véhicules, on retrouve le Model 3, certainement le plus connu de la firme d'Elon Musk, qui a déjà reçues 124 updates depuis son lancement en 2017.

Le Model 3 de Tesla a été mis à jour 124 fois

C'est l'un des avantages de la voiture intelligente, cette dernière peut être mise à jour comme n'importe quel appareil électrique, permettant ainsi aux clients de profiter des dernières nouveautés sans passer à la caisse comme c'est le cas pour les voitures des constructeurs automobiles traditionnels.



Lorsque vous achetez une Tesla, vous aurez ainsi le droit aux mises à jour récurrentes et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a eu depuis les débuts de la firme...



Tesla Raj, vidéaste sur Youtube, a publié une vidéo qui recense les nombreuses mises à jour du Model 3 avec les différentes nouveautés. L'occasion de se rappeler (ou de découvrir) les fonctionnalités ajoutées de la voiture depuis son lancement fin 2017 à fin 2019 :

