Adoption : iOS 13 est installé sur 70% des iPhone, iPadOS sur 57% des iPad

Les nouveaux chiffres d’adoption d’iOS 13 et d’iPadOS 13 sont arrivés, et Apple peut s’en gargariser. Il s’agit des statistiques officielles concernant l’adoption de la dernière mouture majeure sur iPhone et iPad. Sans surprise, le taux d’adoption est déjà très élevé, près de quatre mois après la sortie du système d’exploitation mobile.

70% ont déjà mis à jour leur iPhone vers iOS 13

En tout, ce sont 70% des iPhone et iPod touch ont qui installé iOS 13, soit la moitié du parc actif. C’est peu ou prou le même chiffre que l’an dernier pour iOS 12, sauf qu’ici il faut prendre un peu de recul et se remémorer qu’Apple a réduit la compatibilité. Sur iOS 13, l’iPhone 5S et l’iPhone 6 ont été laissés sur le bas-côté et ne sont donc pas pris en compte dans les statistiques.



Autre chiffre donné par Apple, 77% des iPhone sortis ces quatre dernières années tournent sous iOS 13. Encore une fois, c’est un très bon taux que le concurrent Android n’atteint pas après plusieurs années.

Rappelons qu’iOS 13 est disponible en version finale pour le grand public le 19 septembre dernier, et qu’il a déjà eu droit à plusieurs mises à jour correctives.

Et 57% sur iPadOS 13

Du côté d’iPadOS 13, l’adoption est plus faible, logiquement puisque l’utilisation de l’iPad est moins régulier que celui de l’iPhone. Apple avance le chiffre de 57%, et 27% sur iOS 12. Et si l’on prend uniquement les modèles sortis depuis 2016, le taux monte à 79%, soit mieux que pour l’iPhone.







