Le Crédit Agricole rachète l'agrégateur Linxo

Il y a 1 heure

Julien Russo

"Gérer son budget, réussir ses projets", voici le slogan qui a séduit le Crédit Agricole et qui l'a poussé à racheter l'agrégateur de données bancaire "Linxo". Tout a commencé avec un partenariat, la banque avait particulièrement été attirée par Linxo qui propose de mutualiser les données bancaires pour ceux qui possèdent plusieurs comptes dans plusieurs établissements bancaires.

Une prise de contrôle par le Crédit Agricole

Vous avez un compte chez la Société Générale, un autre chez la BNP Paribas et un dernier chez HSBC ? Au lieu d'avoir trois applications de banque sur votre iPhone, il est possible de tout rassembler dans une seule application et justement c'est là que Linxo surgit de nulle part et vous fait signe de la main.



L'application qui existe depuis juin 2011 sur iOS a 350 000 utilisateurs actifs quotidiennement. Elle a su attirer ses clients grâce à son interface simple, pratique et moderne, mais aussi grâce à sa gestion des virements, sa gestion de budget et ses graphiques qui permettent d'anticiper un découvert grâce à l'analyse de votre comportement et de vos prélèvements.

Aujourd'hui, de nombreuses personnes ne pourraient s'imaginer se passer de ce petit bijou. Le Crédit Agricole l'a bien compris, les applications comme la Start-up Linxo intéressent de plus en plus les français désireux une assistance pour gérer leur budget mensuel.



Dans un communiqué officiel mis en ligne aujourd'hui, la banque a précisé être satisfaite de ce rachat et que : "Cette prise de participation s'inscrit dans le cadre du projet du groupe Crédit Agricole qui vise à faire des paiements un levier majeur de fidélisation et de conquête".



Bientôt un rachat de Bankin par une autre banque ? Il s'agit du concurrent de Linxo...



