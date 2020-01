Doubletake by FiLMiC Pro : votre iPhone en studio multi-caméras

Belle nouveauté au sein de l'App Store avec l'arrivée de la très attendue application Doubletake by FiLMiC Pro (v1.0, 14 Mo, iOS 13.0) ! Cette dernière se sert des prouesses photographiques de l'iPhone 11 et permet de transformer votre appareil en un studio multi-caméras.



Comment est-ce possible ? Tout simplement en enregistrant via l'appareil arrière et l'appareil avant simultanément, ce qui offre de belles possibilités pour les réalisateurs, les créateurs et ceux à la recherche d'originalité.



Une fonctionnalité qui n'est pas une surprise, puisque c'était l'une des possibilités évoquées durant la présentation du dernier iPhone 11.

De base, cette nouveauté avait été annoncée par les développeurs de FiLMiC à destination de leur excellente application FiLMiC Pro. Bien sûr, pour en profiter, il faudra posséder un iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs et Xr.



Bien que cette application s'installe et fonctionne sur tous les appareils pris en charge par iOS 13, tous les appareils en dehors de cette liste seront limités à l'enregistrement vidéo à partir d'une seule caméra. De même, la vidéo est pour le moment capée à 1080p en 24, 25 ou 30 images par seconde.



Mais, quelles utilisations pour cette app ? Il vous sera possible de voir les vues de toutes les caméras disponibles de l'appareil, de faire des plans lors d'une interview avec l'intervieweur et l'interviewé, de mixer entre grand angle et zoom pour mettre l'accent sur un sujet...



L'application, réussie, donne accès à pas mal de possibilités pour les créateurs, et on a hâte de voir les premières utilisations.

