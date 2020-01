iPhone 9 : un concept vidéo tout simplement sublime

Guillaume Gabriel

Connu sous le nom d'iPhone 9, ou encore d'iPhone SE 2, le prochain téléphone "low-cost" d'Apple fait beaucoup parler de lui. Si on ne connaît pas encore son appellation officielle, le smartphone pourrait être présenté très prochainement par la Pomme.



Des premiers éléments et rumeurs ont pointé le bout de leur nez concernant l'appareil, sans pour autant que l'on est une idée précise du design de ce dernier.



Si cet iPhone 9 pourrait avoir les traits d'un iPhone 8, il n'en fallait pas plus pour Hasan Kaymak qui a alors imaginé le rendu final.

Un concept vidéo de l'iPhone 9

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme nous propose là une belle vision de ce que pourrait être l'iPhone 9, qui rappelle bel et bien son ancêtre, mais avec une touche bien plus classe.



Dos en verre, appareil noir, sans pour autant prendre en compte l'éventuel retour de Touch ID, dont les rumeurs reviennent de plus en plus. Pour coller à l'étiquette low-cost, le designer a ajouté un seul capteur photo au dos, avec son flash.



Pour la connectique, Hasan opte pour un USB-C, même si Apple devrait s'en passer une nouvelle fois. Sans plus attendre, voici la vidéo du concept :

A combien achèteriez-vous un tel iPhone 9 ? 499€, 599€ ou 699€ ? Rendez-vous en mars prochain pour la présentation du nouvel iPhone.