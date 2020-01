Coronavirus : Ming-Chi Kuo contredit Tim Cook !

Alors que le virus Coronavirus inquiète de plus en plus le gouvernement chinois, que les vols vers et depuis la Chine ont été stoppés chez quasiment toutes les compagnies aériennes, la situation serait également catastrophique pour l'économie locale et pour les entreprises étrangères qui comptent énormément sur la Chine pour la production de leurs produits. Apple en fait évidemment partie.

Une situation inquiétante pour Apple

Autant dire que c'est la mauvaise région du monde qui a été touché pour le business de la firme de Cupertino. En effet, d'après le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, la production des iPhone et autres produits Apple fabriqués en Chine devrait fortement ralentir suite à l'absence des salariés qui sont confinés chez eux ou qui sont à l'étranger et qui ont pour instruction de ne pas rentrer en Chine.

Les produits "Made in China" seraient également en train de perdre la confiance des consommateurs. Effectivement, on l'a vu avec les masques de protection sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes s'inquiètent d'utiliser des masques qui sont fabriqués dans des usines qui sont en plein coeur de l'épidémie. Bien évidemment, il y a peu de risques que le virus soit sur le produit en lui-même, mais on ne peut pas empêcher la "paranoïa" autour du Coronavirus.

D'après Kuo : "les expéditions de produits Apple seront probablement confrontées à un risque de baisse parce que la confiance des consommateurs des marchés chinois et mondiaux pourrait être affectée négativement par l'épidémie de coronavirus".

À l'heure actuelle, le gouvernement chinois a prolongé la fermeture liée au Nouvel An chinois (jusqu'à mi-février), le but étant d'éviter les rassemblements de personnes.

Apple n'est pas la seule entreprise qui pourrait être impactée par cette baisse de production. Toutes les autres entreprises mondiales qui fabriquent leurs produits en Chine sont actuellement au même niveau que la firme de Cupertino.

Ming-Chi Kuo affirme que tous les produits actuels et les futurs produits d'Apple sont concernés par ce ralentissement qui va durer dans le temps. Puisqu'apparemment le vaccin de neutralisation du virus est encore loin d'être prêt, plusieurs laboratoires dans le monde se battent jour et nuit pour enfin sortir le vaccin qui guérira les patients atteints du virus.

L'iPad Pro, le futur iPhone SE 2 et les Mac vont connaître des disponibilités qui devraient toutes passé du côté obscur d'ici les prochaines semaines.

L'analyste voit même des lancements de produits Apple qui devront être repoussés suite à l'absence de stock nécessaire pour le lancement. Il serait effectivement inutile d'annoncer un nouveau produit, de faire des campagnes publicitaires si le stock est inexistant.



Ming-Chi Kuo a déclaré : "S'il n'y a pas d'améliorations significatives concernant l'épidémie de coronavirus dans un avenir prévisible, nous prévoyons qu'Apple pourrait retarder l'adoption de nouveaux matériaux ou abaisser les exigences de test pour les composants afin de raccourcir les processus de qualification et de lancer de nouveaux produits en 2H20 dans les délais prévus, et les spécifications inférieures nuiront probablement à l'ASP des matériaux ou des composants".

L'analyste toujours bien renseigné affirme qu'au sein d'Apple on prend les décisions "critiques" de conception au cours du premier semestre de l'année pour l'année suivante. Cela va à l'encontre des propos rassurants de Tim Cook cette nuit.

Les installations d'Apple dans les zones de quarantaine

Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, le ralentissement de l'activité de la firme de Cupertino en Chine ne va pas concerner que les usines de production, mais également les Apple Store et les serveurs iCloud. En effet, certaines boutiques sont fermées ou ferment plus tôt.

Les ventes seraient en ce moment catastrophiques, les gens préfèrant rester enfermés chez eux par peur d'attraper le virus. En effet, plus personne ne se balade et entre dans les Apple Store (comme dans les autres boutiques). Si Apple a largement de quoi surmonter cette épreuve, c'est loin d'être le cas de certaines boutiques qui devront probablement avoir une aide du gouvernement chinois pour surmonter cette difficile épreuve pour leur chiffre d'affaires.

Notons également que les chinois qui osent sortir de chez eux n'ont pas l'esprit à acheter le dernier iPhone, vue la situation actuelle.



Les Apple Store ont également amplifié le nettoyage à l'intérieur. Les produits en exposition sont désinfectés plusieurs fois par jour et le sol est nettoyé plus que d'habitude.

Concernant les serveurs d'iCloud, c'est probablement le moins important puisque l'intervention humaine est moins indispensable, puisque le fonctionnement est décrit comme "autonome".



En dehors de cet aspect "business", nous pensons bien évidemment aux Chinois qui vivent un véritable cauchemar. Nous souhaitons également le courage aux personnes qui ont perdu un proche ou qui combattent le virus. Les informations actuelles parlent de 5 997 cas confirmés, 9 239 personnes suspectées, 132 morts et 103 guérisons (ces données proviennent du gouvernement chinois, elles sont actuellement fortement critiquées par les médias locaux qui accusent le gouvernement de les minimiser).



