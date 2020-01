Google prépare une app concurrente à Slack et Teams !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le géant de la recherche n'a pas dit son dernier mot au sujet des outils de messagerie, notamment sur plan professionnel. Après quelques échecs, dont feu Google+ et bientôt Hangouts, la firme de Mountain View serait en plein développement d'un concurrent aux célèbres applications que sont Slack et Microsoft Teams. L'idée serait de séduire les entreprises afin de faciliter le travail en groupe.

Aperçu de Slack sur Mac en mode sombre

Google s'attaque à Slack, Asana et Microsoft Teams

Pour se démarquer des concurrents, Google aurait opté pour un angle évident en regroupant tous ses services autour d'une messagerie profesionnelle qui permettrait de lier Hangouts Chat (SMS-like), Hangouts Meet (vidéo), Gmail (email) et autre Google Drive (stockage et partage de fichiers).



Sans surprise, Google proposerait sa nouvelle app au sein de ses outils de productivité "G Suite". Une intégration sans effort qui pourrait plaire aux entreprises et groupes de travail qui passent leur temps à travailler avec les solutions de Google, le tout partagé sur Slack. C'est un peu moins vrai pour Teams car Microsoft a déjà tout prévu pour un écosystème complet.



Reste désormais à confirmer la rumeur rapportée par The Information car Google n'a pas fait de commentaire sur le sujet. Par contre, bien qu'alléchant sur le papier, un outil Google n'est pas forcément signe d'un succès, notamment en entreprise où certains SI essayent d'éviter l'utilisation d'outil de la firme pour des raisons de sécurité et d'espionnage industriel. De plus, Slack et Teams étant bien implantées, il va falloir être persuasif pour changer les habitudes des utilisateurs qui ont accès à un tas de plugins dans leur messagerie pour tout intégrer.





Vous seriez intéressés par une app Google de communication professionnelle dans le Cloud ?