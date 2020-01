Un ancien dirigeant de Starz et HBO signe chez Apple TV+

Il y a 2 heures

William Teixeira

Apple TV+ est un service en cours de croissance. Avec déjà plusieurs dizaines de millions d’abonnés, le service semble prometteur. Apple recrute en ce moment les meilleurs éléments chez les principaux concurrents du streaming.

Carmi Zlonik signe un accord exclusif

C’est Variety qui dévoile l’information. Le producteur Zlonik vient de signer un accord d’exclusivité avec Apple. Dans sa carrière professionnelle, Carmi Zlonik a été un dirigeant important chez Starz et HBO. Il a participé notamment au développement de nombreuses séries à succès :

Zlotnik est avec Starz depuis 2010, supervisant le développement et la production de «Power», «Outlander», «American Gods», «Vida», «The Girlfriend Experience», «The White Queen», «Black Sails», «Magic City » et « Spartacus », en plus des retombées« High Town »et« Power », dont« Power, Book II: Ghost ».

Chez HBO, Cami Zlonik a également participé à plusieurs programmes (Curb Your Enthusiasm, The Sopranos et The Wire).

Avec ce nouveau contrat d’exclusivité, Apple poursuit son remplir le catalogue d’Apple TV+ avec des créations originales diversifiées. Et pour mémoire, elle avait également recruté un expert chez Netflix hier.