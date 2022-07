Un ancien dirigeant de Lamborghini rejoint le projet Apple Car

C'est une énième preuve que le projet Apple Car n'est pas une fiction, mais bien une réalité. Après avoir embauché une masse d'ingénieurs et développeurs experts dans le domaine de l'automobile, Apple poursuit ses recrutements en attirant un ancien dirigeant de l'entreprise Lamborghini, quel sera son rôle pour le projet Apple Car ? Pour le moment, c'est top secret.

Un recrutement stratégique

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple vient d'embaucher Luigi Taraborrelli, un ancien membre de l'équipe dirigeante de l'entreprise italienne Lamborghini. Ce recrutement est décrit comme étant stratégique, car en plus d'être dirigeant, Taraborrelli a aussi passé énormément de temps dans l'équipe dédiée à la recherche et au développement.

Au total, cet homme a 20 ans de carrière chez Lamborghini, Apple récupère donc de l'expérience et beaucoup de connaissance pour son projet Apple Car !

Selon sa page LinkedIn, M. Taraborrelli était le responsable des châssis et de la dynamique des véhicules de l'entreprise. Ses fonctions à ce poste comprenaient :

Développement du concept de châssis,

Caractéristique de la voiture

Performances globales du véhicule au tour

Objectifs de la dynamique du véhicule, Caractéristique de la maniabilité et de la conduite

Elasto-kinématique de la suspension

Objectivation de la voiture

Simulation virtuelle

Codage du logiciel

Activités de paramétrage et d'étalonnage du logiciel à bord du véhicule

Sécurité fonctionnelle

Responsabilité du produit

Un certain nombre de voitures Lamborghini, dont l'Urus, la Huracan et l'Aventador, ont bénéficié de l'expertise de Taraborrelli, comme l'affirme le rapport. Taraborrelli possède une grande expérience dans plusieurs secteurs qui pourrait énormément aider à faire avancer le projet Apple Car.



On ne sait pas à quel stade est actuellement le développement de la voiture électrique d'Apple, mais on se dit que l'ancien dirigeant de Lamborghini pourrait combler les lacunes et les difficultés qu'ont pu rencontrer les ingénieurs d'Apple jusqu'à aujourd'hui. Taraborrelli devrait devenir "l'un des plus hauts responsables" de l'équipe Apple Car. Il jouera vraisemblablement un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir de l'Apple Car.