Un ancien cadre de Facebook rejoint Apple

Apple critique beaucoup le groupe Meta pour ses décisions vis-à-vis des données personnelles de ses utilisateurs, toutefois, la firme de Cupertino reconnait qu'il y a de nombreux talents qui travaillent aux côtés de Mark Zuckerberg. Timothy Campos qui a travaillé pendant de longues années pour Facebook vient d'être engagé il y a quelques jours pour rejoindre Apple.

Un ancien de Facebook est embauché chez Apple

Après plus de 30 ans à son poste, Mary Demby qui était responsable des systèmes d'information d'Apple, vient de partir à la retraite. Compte tenu de la situation, la firme de Cupertino a été obligée de trouver rapidement un remplaçant pour gérer l'équipe concernée.



Mark Gurman de Bloomberg a rapporté mercredi que Timothy Campos allait prendre le poste de dirigeant de Mary Demby. Cette équipe gère les services en ligne d'Apple, notamment son site web, son service clientèle et son infrastructure. C'est l'un des départements les plus importants chez Apple, surtout en période d'Apple Event où les mises à jour sur le site sont nombreuses !

Campos ne vient pas de n'importe où, il a travaillé pendant plus de 5 ans chez Facebook, il était à un poste similaire où il pilotait avec plusieurs collaborateurs les sites du groupe Meta. Il a participé à de multiples nouveautés sur la version web de Facebook ces dernières années. Dès 2016, il rejoint la société KLA Corp, une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs. Il est aussi l'un des fondateurs de la plate-forme Woven qui a été rachetée par Slack.