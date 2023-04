Apple retire sa plainte contre un ancien cadre des possesseurs d'iPhone

Petite surprise, Apple a discrètement retiré sa plainte contre l'ancien cadre Gerard Williams III, dans un document publié vendredi. Comme le rapporte Bloomberg, il est possible que tout cela se soit réglé à l'amiable avec l'ingénieur ayant contribué à la conception des processeurs personnalisés de l'entreprise, moyennant finance.

Apple ne poursuit plus Williams III

Williams a été décrit comme un élément essentiel du développement des puces AXX de la marque américaine. Comme nous l'expliquions à son départ en 2019, Williams III avait contribué au premier processeur 64-bits pour iPhone, la puce A7, et a joué un rôle important jusqu'au chipset A12X de l'iPad Pro. Après de nombreuses années au service d'Apple, il avait quitté cette dernière pour créer sa propre entreprise de puces pour serveurs, Nuvia. Rapidement, Apple l'a accusé d'avoir débauché des collègues pour la startup, alors qu'il était encore un salarié de la firme. Les poursuites judiciaires ont débuté en décembre 2019.

Nuvia a été rachetée par Qualcomm début 2021 et, à la fin de l'année dernière, Nuvia a été citée comme l'une des raisons de la "fuite des cerveaux" dans le groupe d'ingénierie du projet Apple Silicon.



Williams a contre-attaqué la plainte déposée par Apple en 2019, affirmant qu'Apple embauchait son personnel et bloquait illicitement les départs. Apple s'est battu pour mener une action en justice dans les années qui ont suivi, et un juge a décidé de prendre l'affaire au sérieux.



Compte tenu de l'ampleur des efforts engagés par Apple jusqu'à présent, il est assez déroutant de la voir abdiquer si facilement. Il est possible qu'il y ait eu un accord privé sur les conditions, bien que la demande de rejet du tribunal n'ait pas été détaillée. Toujours est-il que cela fait un cas de moins à gérer pour Apple qui fait face à de nombreuses actions contre ses pratiques autour de l'App Store, entre autres. Rappelons que le futur iPhone 15 Pro sera le premier appareil de la marque à accueillir un processeur gravé en 3nm, la fameuse puce A17.