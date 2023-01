Un ancien cadre de Disney+ rejoint l'équipe d'Apple TV+

Pour son service de streaming, Apple souhaite toujours le meilleur, que ce soit pour les castings de nos séries et films préférés comme les personnes qui participent à la vie du service. Selon une récente indiscrétion, Apple aurait réussi à débaucher un "poids lourd" de Disney+.

Apple TV+ accueille un ancien cadre de Disney+

D'après un rapport de Hollywood Reporter, Apple a réussi à convaincre Ricky Rauss de Disney+ de rejoindre l'équipe d'Apple TV+ depuis plusieurs semaines. Rauss avait pourtant un poste clé, très bien rémunéré et avec beaucoup de responsabilités chez Disney+, il s'occupait de l'évolution de la part de marché du service et avait travaillé sur des créations originales populaires comme Les Gardiens de la Galaxie, Cendrillon, Star Wars : Le Réveil de la Force , Rogue One : A Star Wars Story...



Au total, Ricky Rauss a mis fin à 9 ans de carrière chez Disney pour rejoindre Apple et son activité de streaming.

On imagine que les dirigeants de la firme de Cupertino ont réussi à trouver les mots, à aborder les projets à venir et ont accompagné le tout d'avantages salariaux pour inciter Rauss à intégrer Apple TV+ !

Dans l'équipe d'Apple TV+, Ricky Rauss aura la responsabilité des campagnes de marketing destinées au grand public, c'est lui qui validera les publicités qui circulent sur internet et qui s'affichent sur des panneaux géants dans la rue et dans les transports en commun. Il travaillera avec Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, les principaux dirigeants du service vidéo mondial, et Tor Myhren, le vice-président d'Apple chargé du marketing et de la communication.



Une nouvelle aventure commence pour Ricky Rauss, il aura sans aucun doute beaucoup de travail à faire pour permettre à la part de marché d'Apple TV+ de reprendre des couleurs. Celle-ci est en grande difficulté à cause des faibles ajouts hebdomadaires dans le catalogue comparé à la concurrence.