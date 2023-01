Ben King, ancien d'Apple, file chez Sony pour gérer l'activité PlayStation

Ben King, ancien cadre chez Apple, a été engagé par Sony Interactive Entertainment pour occuper le poste de vice-président senior de la division "direct-to-consumer", notamment en charge du PlayStation Store et des activités diverses de PlayStation. Son profil LinkedIn indique que King a commencé à travailler pour Sony en décembre.

Un départ important chez Apple

King a passé plus de 12 ans chez Apple qui a pris fin en 2019. En 2008, il a commencé en tant que directeur du marketing pour iTunes Europe, et à la fin, il était le directeur commercial des services mondiaux, ce qui n'est pas une mince affaire.

King est le SVP et le responsable des ventes mondiales et des opérations commerciales, selon Variety. Après son départ d'Apple, King a occupé le poste de responsable des abonnements de l'entreprise à la startup de streaming sportif DAZN, où il a supervisé le marketing, la distribution et la croissance avant de partir au milieu de l'année 2022.



M. King a déclaré à propos de son nouveau poste au sein de SIE :

Le PlayStation Store est devenu l'une des boutiques de médias numériques les plus populaires de la planète. Cela nous offre la chance singulière de penser de manière créative la relation de nos utilisateurs avec nous, en leur permettant de tirer le plus de plaisir et d'amusement possible de l'écosystème PlayStation tout en générant des revenus pour nos partenaires studios de jeux.

Sony affirme que plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois interagissent avec les services numériques de la PlayStation. King y voit là un grand défi :

Nous avons la possibilité de mieux servir notre communauté en proposant des expériences plus personnalisées, en aidant chaque client à trouver le divertissement idéal pour lui, via le bon canal, au bon moment.



Une bonne pioche pour la branche PlayStation qui dispose enfin du stock de PS5.