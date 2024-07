Apple affirme qu'Epic tente de "microgérer" ses activités commerciales

La société dirigée par Tim Cook demande à un juge de rejeter la récente requête d'Epic qui accusait Apple d'avoir violé une injonction datant de 2021. Un nouvel épisode dans cette bataille judiciaire initiée à l'été 2020, lorsqu'Epic Games a tenté de contourner les règles de l'App Store en intégrant son propre système de paiement in-app dans Fortnite. Apple avait alors supprimé le jeu de son service.

Nouvelle bataille entre Apple et Epic

Le mois dernier, Epic Games a déposé une requête auprès d'un juge californien de condamner Apple pour violation d'une injonction de 2021 relative aux pratiques de l'App Store. Aujourd'hui, Apple demande au juge de rejeter la requête d'Epic, alléguant dans un nouveau dossier repéré par Reuters qu'il s'agit d'une tentative de "microgestion des opérations commerciales d'Apple pour augmenter la rentabilité d'Epic".

L'injonction initiale du juge de district américain Yvonne Gonzalez Rogers exigeait qu'Apple laisse les développeurs proposer une option pour les méthodes de paiement externes, ce qui leur permettrait d'éviter des frais allant jusqu'à 30 % sur les achats dans l'App Store et les achats in-app. En janvier, Apple a introduit de nouvelles directives pour l'App Store américain à l'intention des développeurs, qui autorisent la création de liens vers des sites web externes pour des modes d'achat alternatifs. Mais le souci, c'est que les nouvelles règles exigent l'approbation d'Apple pour ce faire et imposent une commission de 12 à 27 %. Sans tarder, le studio américain a fait valoir que cela rendait les options de paiement alternatives "commercialement inutilisables".



Epic a également proclamé à l'époque que la "soi-disant conformité d'Apple est une imposture" et a accusé la société de violer l'injonction par ses récentes actions. Apple maintient qu'elle a agi dans le cadre de la loi, déclarant :

L'objectif de l'injonction est de rendre les informations concernant les options d'achat alternatives plus facilement disponibles, et non de dicter les conditions commerciales selon lesquelles Apple fournit l'accès à sa plateforme, ses outils et ses technologies, et sa base d'utilisateurs.

Dans le même temps, Epic Games demande à Google d'ouvrir son Play Store aux systèmes de paiement alternatifs après sa victoire devant le tribunal américain. Reste à voir si Google s'y pliera complètement ou trouvera une "parade" comme Apple.