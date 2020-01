Brexit : pas de frais d'itinérance du côté des opérateurs français

Corentin Ruffin

Vous n'êtes pas sans savoir que le projet du Brexit est officialisé depuis quelques semaines, avec un lancement prévu pour demain, 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni ne sera donc bientôt plus un membre de l'Union européenne, pour des raisons que l'on comprend ou non.



Mais, alors, quid de l'itinérance une fois sur le sol anglais ? Jusqu'à aujourd'hui, il est possible d'utiliser son forfait mobile dans les pays de l’Union européenne, sans avoir à payer des frais supplémentaires.



La bonne nouvelle, c'est que malgré le retrait du Royaume-Uni, il n'y aura pas de frais d'itinérance du côté des opérateurs français.

Les opérateurs français ne feront pas payer de frais d'itinérance

La décision a été prise conjointement entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile : nous pourrons donc nous rendre au Royaume-Uni, passer des appels, envoyer des messages ou encore naviguer sur Internet après le Brexit sans avoir à nous soucier d'éventuels frais d'itinérance.



Ces derniers ont été supprimés dans les pays de l’Union européenne suite à la mise en place d'une loi datant du15 juin 2017.



À contrario, il faudra désormais se méfier en passant et en envoyant des messages depuis la France vers les pays en question, sous réserve d'avoir une petite surprise sur la facture.



