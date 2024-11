Quand Siri comprend mieux Céline Dion avec l'accent français

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la célèbrissime Céline Dion a vécu un petit moment que seul Siri est capable de proposer. Souvent qualifié de "débile", l'assistant virtuel d'Apple, qui doit faire un bond en avant avec Apple Intelligence en 2025, n'a pas compris la demande de lecture de "L'hymne à l'amour", la chanson que l'on a notamment entendue lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, en juillet dernier.

Un peu d'humour

Céline Dion a tout simplement demandé :

Dis Siri, joue ‘L’hymne à l’amour’ par Céline Dion.

Malgré un accent anglais parfait, la chanteuse n'a pas eu la réponse escomptée, Siri lui proposant à la place son titre "My Heart will go on" (la BO du Titanic !).

Qu'à cela ne tienne, celle qui a du arrêter ses concerts quotidiens à Las Vegas en raison d'une maladie auto-immune rare, n'a pas abdiqué et a tenté une seconde fois.

Dis Siri, peux-tu jouer ‘L’hymne à l’amour’ par Céline Dion, s’il te plait ?

La méthode Coué n'a pas fonctionné, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mais la star a plus d'un tour dans son sac. Céline Dion s'est dit qu'il serait judicieux d'essayer de demander avec l’accent français.



Ainsi, pour son troisième essai, elle a reposé la question en anglais, avec un bel accent français. Et là, magie, Siri a compris et a joué l'Hymne à l'amour.



Voici la vidéo publiée sur X par la chanteuse :

Third time’s the charm 🤷‍♀️✨



"Hymne à L’Amour," live from the 2024 Olympic Opening Ceremony, is now available on all streaming platforms!



You can relive the magical moment anytime with the link below: https://t.co/TCHFhIPL3N pic.twitter.com/Q5Nk5DNeVF — Celine Dion (@celinedion) November 12, 2024

Si la chanteuse a, une nouvelle fois, démontré sa capacité d'auto-dérision, Apple se serait probablement passé de cette publicité. On savait que Siri n'était pas au niveau en français, mais il n'est pas non plus très doué en anglais. Espérons que l'apport d'Apple Intelligence en 2025 nous offre enfin un assistant au top.