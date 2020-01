Cookies Must Die de Rebel Twins arrive le 5/02 sur iOS / Android

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Cookies Must Die vient d'atterrir sur App Store à la rubrique précommande, idem sur le Play Store d'Android. Il s'agit ni plus ni moins du dernier jeu de Rebel Twins, le studio de Cezary Rajkowski. Si le nom ne vous dit rien, les titres comme Daddy Was a Thief, Dragon Hils ou Aliens Drive Me Crazy pourraient vous rafraichir la mémoire.

Cookies Must Die : sortie prévue le 5 février 2020 sur iOS et Android

Dans Cookies Must Die, vous jouez, Jack, un agent super-secret avec des pouvoirs spéciaux appliqués à son corps par des scientifiques du gouvernement ! Voilà un bon prétexte pour s'attaquer à un groupe de cookies maléfiques qui veulent réduire la ville en cendre.



Regardez la bande-annonce vidéo :

Pour y parvenir, vous avez à votre disposition plusieurs armes et votre talent. Le gameplay oscille entre jeu de tir et jeu de plateforme, de quoi plaire au plus grand nombre. Comme souvent avec Rebel Twins, la réalisation est excellente avec un soin particulier apporté aux animations et aux effets. On se laisse prendre facilement dans l'aventure et on dézingue les ennemis les plus sucrés avec délectation.



Pour se démarquer, outre le gameplay à un doigt, Cookies Must Die propose un effet de ralenti pour tirer avec une précision extrême. Une sorte de clin d'oeil au film Matrix et à des jeux comme Max Payne.



Bref, je vous laisse le soin de découvrir ce jeu gratuit dont les achats in-apps ne sont pas obligatoires. Comptez iOS 9 minimum et un demi giga d'espace disque ! Si vous avez un Android, c'est par ici.

Télécharger le jeu Cookies Must Die