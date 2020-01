En plus de Spotify, djay intègre la bibliothèque de Tidal et de SoundCloud

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

La célèbre application djay d'Algoriddim ajoute des services de streaming pour rendre son application encore plus attractive et attirer toujours plus de nouveaux utilisateurs. Suite à un partenariat avec Tidal et Soundcloud, l'intégration des bibliothèques des deux services est désormais disponible.

Spotify, Tidal et Soundcloud

C'est dans une toute nouvelle mise à jour que l'application djay dévoile ses nouveautés et elles vont fortement intéresser la communauté ! En effet, les développeurs à l'origine de l'app ont intégré ces nouveaux services pour offrir un plus large choix aux utilisateurs quand ils recherchent un titre.

Cependant, mauvaise nouvelle, il vous faudra obligatoirement un compte SoundCloud Go+ ou Tidal Premium/HiFi pour profiter de ces fonctionnalités sur djay.

Le partenariat avec SoundCloud comprend un accès gratuit

Avec le partenariat SoundCloud, il y a un petit avantage. Le service a autorisé djay a laissé un accès gratuit au contenu qu'elle juge comme "vedette". Vous n'aurez même pas à vous connecter au service pour profiter de cela.

L'autre bonne nouvelle de cette mise à jour c'est la possibilité de créer des playlists universelles avec des titres provenant de Tidal et SoundCloud, tout pourra être mélangé.



Dans cette nouvelle mise à jour, beaucoup s'attendaient à avoir la lecture des musiques en mode hors ligne, malheureusement pour des questions de licences (d'après certaines indiscrétions) les développeurs voulaient apporter cette nouveauté, mais n'ont pas pu.

La mise à jour est dès maintenant disponible sur la version gratuite et la version payante (djay Pro 2 à 54,99€).



Télécharger l'app gratuite djay