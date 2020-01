Amazon dévoile un chiffre d’affaires de 87,44 milliards de dollars

Il y a 3 heures

William Teixeira

1

Il n’y a pas qu’Apple qui fait d’excellents chiffres d’affaires, il y aussi Amazon qui excelle dans ce domaine. Le géant de Seattle a révélé ses résultats du 4ème trimestre 2019 et ils ont de quoi faire rêver...

Un chiffre d’affaires de +21% par rapport à 2018 et 150 millions d'abonnés Prime

Amazon a pulvérisé ses performances de l’année dernière. La firme de Jeff Bezos a annoncé un chiffre d’affaires de 87,4 milliards de dollars en trois mois avec un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars (soit une augmentation de +10%).

Quand on compare avec les résultats financiers d’Apple mis en ligne le 28 janvier en fin de soirée, on s’aperçoit que l’écart s’est fortement réduit entre les deux entreprises.



Jeff Bezos s’est dit être enchanté que son entreprise soit dans une telle forme. Les abonnements à Amazon Prime ont également explosé avec en ce moment 150 millions d’abonnés qui profitent de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même, d’Amazon Prime Vidéo, du Twitch Prime... Le CEO a déclaré : « Nous n'avons jamais vu autant de gens s'abonner en un trimestre et nous avons maintenant 150 millions de membres Prime payants dans le monde »

Visiblement les investissements sur les plateformes logistiques et dans le personnel (grâce aux nombreux recrutements) ont permis d’assurer une satisfaction clients. Ce qui a aussi permis à Amazon d’améliorer son chiffre d’affaires, c’est son plan « Amazon Logistics » qui a été amplifié courant l’année 2019. En effet, la firme de Seattle a fortement développé son activité dans la livraison à domicile, évitant de payer des prestations auprès des internationaux comme UPS ou DHL et les locaux comme Chronopost ou Colis Privé.

Les résultats d’AWS sont impressionnants

Amazon Web Services c’est un service proposant des offres cloud aux entreprises, une activité qui rapporte beaucoup à Amazon. En seulement 3 mois, le chiffre d’affaires a gonflé de +34% pour arriver à 10 milliards de revenus.



Comme toutes les autres entreprises, Amazon a profité du Black Friday et des fêtes de fin d’année pour réaliser ses meilleures performances.



Le premier trimestre de 2020 devrait être un peu « moins fou » puisque les prévisions d’Amazon sont fixées entre 69 et 73 milliards de dollars.



Source