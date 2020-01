Reconnaissance faciale : Facebook préfère payer qu'être à nouveau condamné

Il y a 3 mois, on vous avait parlé de cette affaire qui aurait pu coûter très cher à Facebook. Le réseau social de Mark Zuckerberg se serait servi de la reconnaissance faciale sur 7 millions d'utilisateurs. Un recours collectif de personnes mécontentes s'était alors indigné et ne voulait pas lâcher l'affaire.

Facebook préfère payer pour être tranquille

Avec un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars lors du dernier trimestre de 2019, Facebook devait bien avoir un petit budget pour qu'un recours collectif un peu trop "embêtant" se taise.

C'est justement ce qui vient de se passer, Facebook vient de dépenser 550 millions de dollars pour régler une affaire qui aurait pu lui coûter bien plus cher en argent comme en image.



En effet, plusieurs utilisateurs Facebook avaient crié scandale de voir que le réseau social utilise la reconnaissance faciale pour proposer des "suggestions de tags". Par exemple, vous postez une photo avec 5 autres personnes, le réseau social va vous proposer via la reconnaissance faciale d'identifier automatiquement des amis (qu'il a au préalable finement recherché). Une fonctionnalité qui avait été utilisée pendant une certaine période, sans l'autorisation des utilisateurs Facebook et sans possibilité de la désactiver.

Si on en a pas beaucoup entendu parler en France, aux États-Unis, cela avait lancé une énorme polémique, puisqu’utiliser la reconnaissance faciale sans l'autorisation du principal intéressé, ça peut passer en Chine, mais pas aux États-Unis ou en Europe.

L'autre point inquiétant c'est que cela génère des données, qui peuvent être stockées.



Sachant que cette pratique aurait pu lui coûter très cher, Facebook a décidé de régler cela à "l'amiable".

Bien évidemment, devant la somme de 550 millions de dollars, les plaignants ont tous été coopératifs et sont rapidement passés à autre chose.

Grâce à cet accord, Facebook ne connaitra pas de nouveau scandale judiciaire.

Attention, la reconnaissance faciale est activée par défaut

Facebook a activé par défaut en "oui" la fonction qui consiste à vous retrouver automatiquement pour un ami qui souhaiterait vous taguer sur une photo où vous êtes présent.

Si vous ne souhaitez pas que Facebook utilise la reconnaissance faciale sur vous, il vous suffit d'ouvrir l'application, de vous rendre dans le menu hamburger en bas à droite, de sélectionner "Paramètres" puis d'aller dans "Reconnaissance faciale" et de mettre sur "Non".

En Europe cette fonction avait fait polémique dès 2012 où elle a été retirée au sein de l'Union européenne, avant d'être réintroduite en 2018 avec la possibilité aux utilisateurs de désactiver l'option.



