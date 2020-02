Twitter lance un fil de discussion pour les réponses aux tweets

Faciliter la compréhension de l'application, tel est l'objectif de Twitter avec cette nouveauté. Il est vrai que quand on est débutant sur Twitter, on est en général assez perdu et cela prend parfois du temps à comprendre par exemple le système de réponse au tweet. Twitter lance justement une nouveauté à ce sujet !

C'est à travers un GIF que Twitter a annoncé aujourd'hui la modification. Le réseau social a expliqué que cette nouvelle fonctionnalité permet de faciliter la compréhension quand il y a plusieurs réponses à un tweet. En effet, un utilisateur débutant pourra facilement voir si la réponse est liée au tweet principal ou à un tweet réponse au tweet principal.



Certaines personnes ne comprenaient pas ou s'emmêlaient les pinceaux, une confusion qu'a travaillée Twitter pour proposer une interface plus "compréhensible".

Dans cette petite nouveauté, on peut rapidement comprendre que Twitter a privilégié le "fil de discussion", les tweets ne seront plus de simples réponses, mais de véritables discussions comme des commentaires Facebook.

Comme vous pouvez le constater une ligne sous forme de chronologie va suivre les tweets et un léger trait se dirigera vers la photo de profil pour désigner qui parle à qui.

Testé en bêta depuis plusieurs semaines, le petit changement devrait s'opérer de façon imminente dans la version publique d'iOS. Pour les utilisateurs d'Android, ça arrivera un peu plus tard.



We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.



This new layout makes it easier to see who's replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI