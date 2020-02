Galaxy Z Flip : une première vidéo du téléphone pliable

Guillaume Gabriel

Ce mois-ci, et plus particulièrement le 11, le géant coréen Samsung va faire la présentation de ses nouveaux téléphones haut de gamme.



Parmi eux, un OVNI devrait s'inviter puisque le nom de Galaxy Z Flip ne cesse d'être évoqué... Celui-ci devrait prendre la forme du second smartphone pliable de la marque, moins cher et moins "XXL" que le Fold.



Après des premières fuites sur le design, c'est carrément une vidéo qui semble être en libre service sur les réseaux sociaux.

Une vidéo du Galaxy Z Flip sur le net ?

Outre le nouveau Galaxy S11 qui sera présenté pendant le populaire évènement #Unpacked, un petit nouveau pourrait pointer le bout de son nez. En effet, le coréen pourrait choisir cette date pour dévoiler son second smartphone pliable : le Galaxy Z Flip.



La petite particularité, c'est qu'il devrait, comme Motorola, faire appel à l'ancienne mode du clapet, nouvelle génération donc. Sur Twitter, il semblerait qu'une vidéo du petit nouveau soit en circulation, montrant à quoi ressemble le nouveau téléphone pliable des coréens et son écran de 6,7 pouces de diagonale.



Au vu des réactions à cette vidéo, le retour du clapet semble convaincre les nostalgiques du raccrochage brutal, tous comme aux plus jeunes qui semblent apprécier cette mode.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

À l'intérieur du téléphone, on devrait retrouver une puce Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.



