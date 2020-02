L'iPad explose tous les concurrents sur le marché des tablettes en 2019

Une fois encore la magie Apple semble avoir frappé sur le marché des tablettes. D'après les chiffres du cabinet d'analyse IDC, la tablette d'Apple se place première en matière de ventes sur l'année 2019. L'iPad a humilié la concurrence qui est en difficulté sur ce marché depuis plusieurs années.

L'iPad est même en croissance comparé à 2018

IDC a dévoilé deux rapports intéressants. Le premier concerne le quatrième trimestre de l'année dernière. Il est notifié que la firme de Cupertino a réussi à vendre 15,9 millions d'iPad quand la concurrence est très loin derrière.

La seconde place du classement est réservée à Samsung qui a vendu 7 millions de Galaxy Tab, on retrouve juste après Huawei à 4 millions de tablettes, puis Amazon et Lenovo.

Apple réalise donc une performance quasi parfaite pour le quatrième trimestre de 2019. Celui qui est justement le plus important, puisqu'il s'agit celui où la consommation est la plus forte grâce aux fêtes de fin d'année et au Black Friday.

La firme californienne détient 36,5% de part de marché et se réserve le petit plaisir d'une évolution par rapport à l'année dernière avec +6,9%.

Tous les concurrents ont chuté sauf Lenovo qui progresse timidement !



IDC a commenté : "Le nouvel iPad lancé au dernier trimestre a représenté près de 65% des expéditions d’Apple et a permis à l’entreprise de gagner en part de marché, à 36,5% alors qu'elle était à 29,6% en 2018"

Et l'année 2019 dans sa totalité, ça donne quoi ?

Là aussi, la puissance de l'iPad se ressent !

Apple a réalisé un exploit sur le marché mondial avec 49,9 millions d'iPad vendus contre 43,3 millions l'année dernière.

Samsung retrouve son habituelle deuxième position avec 21,7 millions de Galaxy Tab vendus et une petite baisse par rapport à 2018.

Loin derrière, on retrouve Huawei avec 14,1 millions de ventes, Amazon avec 13 millions de ventes et Lenovo avec 8,5 millions de ventes.

En ce qui concerne les parts de marché, Apple progresse de 29,6% à 34,6%. Chez la concurrence, la seule croissance revient à Amazon qui a grimpe de +0,9%.



L'année 2019 a particulièrement été intéressante pour les tablettes. On peut constater que l'iPad est en forme par rapport à la concurrence et progresse chaque année grâce aux nouveaux modèles commercialisés à chaque rentrée.

Malgré des chiffres en hausse, Apple a quand même annoncé une baisse de 11,1% de ses revenus sur l'iPad pour le dernier trimestre de 2019. Ce qui confirme que certes l'iPad se vend, mais ce n'est visiblement pas les modèles les plus coûteux !