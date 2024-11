L'iPad Pro est le plus vendu du marché

Une nouvelle étude compare les ventes d'iPad entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024. Les résultats montrent une tendance similaire à celle observée sur l'iPhone. Le modèle Pro est le plus populaire, suivi de près par le modèle Standard, tandis que les formats plus spécifiques ou intermédiaires sont moins fréquents.

L'iPad Pro est le plus populaire

Chez Apple, les clients n'hésitent pas à investir davantage pour obtenir les modèles haut de gamme, comme l'iPhone Pro, très prisé. Cela s'applique aussi aux iPad. Une étude du CIRP montre la répartition des ventes d’iPad pour le troisième trimestre 2024.

Le magnifique iPad Pro M4 d'iSoft

En examinant les chiffres, il apparaît que l'iPad Pro domine les ventes avec 45 % de parts de marché. Il est suivi par l'iPad d'entrée de gamme, qui représente 33 % des ventes après une récente baisse de prix. Ensuite, l'iPad Air avec 13 % et l'iPad mini avec 9 %. Manifestement, le format mini ne séduit pas autant, que ce soit pour les iPhone ou les iPad.

iPad Pro (45 %)

iPad (33 %)

iPad Air (13 %)

iPad mini (9 %)

L'iPad Air a perdu 10 % de parts de marché par rapport à la même période en 2023, malgré le lancement de l'iPad Air 6 en mai, qui aurait dû stimuler les ventes pendant les mois de juillet, août et septembre. En revanche, près d'un iPad sur deux vendu est un iPad Pro, et ce, malgré des ventes plus faibles que prévu pour l'iPad Pro OLED.



La principale leçon à tirer de ces chiffres est le comportement d'achat des clients d'Apple. En général, il y a les clients occasionnels qui apprécient l'écosystème Apple, mais qui ne souhaitent pas dépenser une somme exorbitante. D'autre part, il y a les technophiles qui cherchent absolument à avoir les dernières technologies même s'il faut en payer le prix fort. Entre les deux, il y a ceux qui veulent un iPad moderne à un prix abordable, ainsi que les fans inconditionnels du format mini.