Un concept d'iPhone 9 très basique

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

5

Et si Apple sortait un iPhone 9 dans la lignée de l'iPhone 8 ? C'est ce qu'a imaginé Mauro Battino avec un concept très terre à terre. Point de double ou triple caméra, pas d'écran bord à bord, ni de Touch ID déporté sur le bouton d'allumage, mais une petite évolution du dernier iPhone avec bouton d'accueil.



Le résultat est qualitatif, notamment avec le joli noir de jais, mais pourrait en décevoir plus d'un un.

L'iPhone 9 vu par Battino

Si vous vous attendez à un iPhone SE 2 révolutionnaire (pour sa catégorie de prix), Maura Battino n'y croit pas et nous livre sa vision du prochain iPhone low-cost. Il s'agit d'une petite évolution du 8, avec en guise de nouveautés la puce A13 et des coloris légèrement revus. Sans oublier un appareil photo piqué à l'iPhone XR, de quoi réaliser des portraits.



Bref, une petite déception qui pourrait être réalité d'ici quelques semaines. Apple aurait prévu de lancer son nouveau "petit" iPhone en mars 2020. La question du prix sera alors essentielle pour convaincre. On parle de 399$, soit 499€.



Achèteriez-vous un iPhone 9 à 499€ tel que présenté dans la vidéo ? Sinon, qu'est-ce que devrait proposer Apple pour vous convaincre (tout en restant plausible) ?