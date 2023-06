Ce concept d'iPhone Vision est très osé !

Au cours de la WWDC 23, Apple a dévoilé le casque Vision Pro, un séisme dans le monde de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Dans quelques semaines, la scoété devrait annoncer l'iPhone 15 dans quatre variantes dont on sait déjà pratiquement tout. Mais que se passerait-il si l'on combinait les deux et que l'iPhone révolutionnait encore le secteur ?



Voici une idée avec cet iPhone Vision.

Quand l'iPhone rencontre le Vision Pro

Cet étonnant concept conçu par le célèbre ADR Studio Design présente un niveau d'innovation encore jamais vu jusqu'ici.

Bien que nous partageons de nombreux concepts d'iPhone depuis nos débuts en 2008, celui-ci sort vraiment du lot. Ce n'est pas seulement à cause de la très attendue caméra périscopique qui devrait faire ses débuts sur l'iPhone 15 Pro Max ou de l'esthétique inspirée de Vision Pro. C'est un tout.



Imaginez, par exemple, un écran au dos de l'iPhone capable d'afficher des notifications et bien plus encore grâce à un écran supplémentaire. Ou même une nouvelle interface qui place des raccourcis d'applications sur les bords de la dalle frontale.

Pour aller plus loin, le concept d'iPhone Vision reprend les deux puces M2 et R1 du Vision Pro, un port USB-C, la recharge MagSafe de 30 W, des haut-parleurs imposants et plus encore. L'arrière de l'appareil est d'ailleurs très étrange, comme vous pouvez le voir.

"ADR Studio Design et Antonio De Rosa redessinent l'avenir avec le concept innovant iPhone Vision", peut-on lire sur la page du concept. "Inspiré par le très attendu Apple Vision Pro, l'iPhone Vision représente un saut dans la prochaine génération de technologie". L'appareil photo est d'ailleurs assez impressionnant.

Si Apple ne sortira probablement jamais un tel appareil, gageons qu'elle prenne quelques idées et qu'elle en fasse pourquoi pas un iPhone Fold, un téléphone pliable. Reste que le prix risque de s'envoler...

Qu'en pensez-vous ?