iPhone Fold : Apple travaille sur la robustesse du mécanisme

Apple continue son travail autour d'un iPhone pliable, un modèle façon Galaxy Fold équipé d'une charnière qui permet à un écran flexible d'être suffisamment flexible pour que le smartphone se plie, mais empêchant l'écran de développer une marque de pli.

L'iPhone pliant bientôt une réalité ?

La tendance actuelle dans les smartphones est l'ajout d'un écran flexible, comme en témoignent le Galaxy Fold de Samsung ou le Mate X de Huawei. D'autres y travaillent activement, comme Apple. Mais le principal frein actuel réside au niveau de la charnière qui permet le pliage / dépliage. En effet, l'écran est soumis à rude épreuve. A force, les plis peuvent rendre l'écran inesthétique ou carrément le faire céder.



Dans un brevet publié mardi par le US Patent and Trademark Office intitulé "Appareils électroniques avec écrans et charnières flexibles", Apple évoque la conception d'un appareil mobile qui comprend un écran flexible dans un boîtier pliable. À la base se trouve le concept de permettre à un écran flexible d'être suffisamment plié pour permettre la "fermeture" de l'appareil en deux, mais de le faire de manière à protéger l'écran.



La solution d'Apple consiste à courber l'écran d'une certaine manière, en permettant à la section centrale de s'incliner légèrement vers l'extérieur avant de réaliser le mouvement à l'aide d'une charnière, de crémaillère et d'engrenage. Cela a pour but de réduire les contraints physiques et donc les risques de marques. En effet, l'écran est protégé quelque soit sa position.



Lors de la rotation, la charnière utilise une section vide pour donner à l'écran l'espace dont il a besoin pour se courber. Et pour éviter un effet d'enfoncement quand on pose le doigt sur la dalle, Apple a prévu des rabats rétractables pour soutenir l'écran en position ouverte.



Apple dépose de nombreuses demandes de brevets, notamment sur ce sujet d'iPhone pliable, mais rien ne garantit qu'un futur produit ou service utilisera les concepts décrits.



Espérons qu'elle sorte un produit plus abouti que ses concurrents qui luttent toujours pour vendre leurs modèles (et même les produire).



