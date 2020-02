Microsoft Outlook apporte la compatibilité avec Split View sur iPad

Enfin ! Il était temps. Microsoft s'est réveillée après de longues années d'attentes pour la compatibilité du multitâche sur l'iPad. Les développeurs ont sorti aujourd'hui une mise à jour qui rend l'application Outlook sur iPad entièrement compatible avec le mode Split View. Les fidèles de l'app pourront donc profiter de rédiger un mail et en même temps d'utiliser une autre app. Une avancée phénoménale pour le confort de l'utilisateur !

La mise à jour est disponible

Microsoft a lancé cette nouvelle mise à jour en simultané dans tous les App Store du monde où Outlook est disponible.

L'avantage de cette intégration est de donner la possibilité aux utilisateurs d'utiliser deux applications en même temps, il ne sera donc plus nécessaire de rédiger un mail, de quitter l'application pour aller sur une autre récupérer une info puis revenir sur Outlook.

Vous pourrez dès maintenant mettre Outlook à 50% de l'écran puis une autre app comme un navigateur web ou une application de calendrier dans les 50% restant de l'écran. Libre à vous également de choisir la proportion d'affichage de l'app, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, vous pouvez réduire l'affichage de 50% à 25% très facilement. Pour cela il vous suffit de glisser la barre de séparation horizontale au milieu.

Split View existe depuis déjà plusieurs années sur iPadOS et macOS. Sauf que la compatibilité ne dépend pas entièrement d'Apple, puisque les développeurs doivent rendre leur application compatible avec le mode Split View. Comme d'habitude, il y en a qui sont rapides et d'autres comme Microsoft qui prennent tout leur temps et qui mettent à rude épreuve la patience de leurs utilisateurs.



La mise à jour de Microsoft Outlook sur iPad prend aussi en charge le mode Slide Over qui consiste à maintenir le doigt appuyer sur une app qui figure dans le dock et de la glisser au-dessus de celui-ci.

Il est donc possible grâce à ce mode d'avoir les deux applications en Split View, puis d'en rajouter une troisième.

Justement, dès maintenant Outlook pourra être cette troisième application.



C'est un petit pas pour Microsoft, mais un grand pas pour les utilisateurs iPad !

