YouTube Premium dépasse les 20 millions d'abonnés payants

Il y a 7 heures

Alban Martin

1

Après avoir publié ses résultats trimestriels de Q4 2019, Alphabet, la maison mère de Google, a également laissé échapper des informations intéressantes concernant son nombre d'abonnés payants. Alors que que Youtube a enregistré des recettes de plus 15 milliards en grande partie grâce à la publicité, le nombre d'abonnés payants a également augmenté.



C'est Sundar Pichai, CEO d’Alphabet, qui a révélé les chiffres lors de la conférence audio.

YouTube Music et Youtube Premium : la souscription à le vent en poupe

Comme chez Apple, le service est un bon filon du côté de Google. Ainsi, les abonnements combinés de YouTube Music Premium et YouTube Premium ont été adoptés par 20 millions de clients. Les formules coûtent respectivement 9,99€ et 11,99€ pour profiter de la musique et / ou des vidéos sans publicité, en arrière-plan et avec la possibilité de les consulter sans connexion Internet.



Au total, les recettes des abonnements aux services représentent plus de 2 milliards pour Google, soit environ 13% des revenus de la branche Youtube. Un bon début pour l'outsider qui se contente de la 4ème voire même 5ème place dans l'industrie du streaming, loin derrière Spotify et ses 113 millions d'abonnés payants, Apple Music et ses 60 millions de clients ou même Amazon et ses 55 millions d’abonnés Prime.

PS : la branche télé de Youtube, lancée uniquement aux États-Unis avec YouTube TV, regroupe déjà 2 millions d'abonnés...

