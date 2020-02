 News+ : Liz Schumer démise de ses fonctions, Apple cherche une pointure

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

C’était devenu inévitable, Liz Schimel a été remerciée. En effet, devant le succès plus que mitigé d’Apple News+, Apple a été contrainte de changer sa responsable des relations avec les annonceurs et les médias pour Apple News+. Le service de lecture de journaux et magazines en illimité cherche son nouveau boss.

 News+ : un service qui satisfait peu de monde

C’est Bloomberg qui rapporte l’information selon laquelle Apple veut un nouveau grand nom du monde de l’édition et du journalisme pour succéder à l’ancienne présidente de Condé Nast. Si la relève n’est pas encore arrivée, l’heure du bilan s’impose.



Avec un tarif de 9,99$ par mois aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, Apple News+ n’a réussi à attirer grand monde. Sans chiffres officiels, on se contentera des rumeurs qui évoquent 200 à 250 000 abonnés. Une bagatelle pour la pomme, d’autant que ni la navigation côté utilisateurs, ni les modiques sommes perçues par les éditeurs ne viennent adoucir la réalité. Nous sommes loin du succès d’un Apple Music ou même Apple TV+.



Par contre, la version gratuite d’Apple News plait beaucoup plus avec 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs d’après les déclarations de Tim Cook lors des derniers résultats trimestriels de la semaine passée.

Vous seriez intéressés par ce service en France ou ailleurs ?