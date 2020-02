Apple permet la vente d'applications Mac et iOS en un seul achat

Belle nouvelle pour les développeurs, et pour les consommateurs, puisqu'Apple vient d'apporte une fonctionnalité conséquente en parallèle du lancement de ses nouvelles bêtas iOS 13.4, macOS 10.15.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.



En effet, la Pomme propose désormais d'ajouter des achats unifiés d'applications disponibles sur iOS et macOS, dans une sorte de pack à prix unique. Ainsi, lorsque vous achetez une application sur votre iPad, les versions d'autres plateformes peuvent également être téléchargées.

Il est possible de faire des achats unifiés sur iOS et macOS

Cette nouvelle fonctionnalité prend clairement la direction du vent provoqué par le projet Catalyst, qui permettra à terme aux développeurs de pouvoir rendre compatible une application pour tous les autres appareils d'Apple.



Pour ce faire, les développeurs doivent uniquement modifier l'identifiant de bundle de la version Mac pour mettre celle de l'iPhone, l'App Store gèrera ensuite l'unification des achats.



Les applications gratuites sont également concernées, puisqu'ils sera possible d'effectuer la prouesse pour les in-app disponibles sur les plateformes.



Avec la nouvelle bêta de Xcode 11.4, les applications créées avec Catalyst bénéficieront automatiquement des achats unifiés. Une bien belle nouvelle pour un futur d'Apple qui semble se calquer sur un rapprochement général de ses appareils et sur la simplification des processus des développeurs.



